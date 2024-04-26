Карл III на следующей неделе возобновит участие в общественных мероприятиях

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III на следующей неделе вернется к исполнению королевских обязанностей и возобновит участие в общественных мероприятиях, сообщил Букингемский дворе.

75-летний монарх в течение трех месяцев воздерживался от появления на публике после того, как у него диагностировали рак. В этот период он продолжал работать с документами и регулярно принимал премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

В пресс-релизе ничего не сказано о лечении, но отмечено, что врачи крайне воодушевлены прогрессом в восстановлении здоровья короля и их прогноз остается позитивным.

30 ноября состоится первый визит монарха, Карл с королевой-консорт Камиллой посетят один онкоцентр.

Как ожидается, в июне Его величество примет императора Японии Нарухито и императрицу Масако.