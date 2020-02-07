Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, сообщает в пятницу китайское телевидение.

Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей. Специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они изучили тысячу образцов генетического материала.

Специалисты утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что она поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают не приближаться к диким животным.

При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи. Также они сообщали, что источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.