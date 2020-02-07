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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:24

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, сообщает в пятницу китайское телевидение.

Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей. Специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они изучили тысячу образцов генетического материала.

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Специалисты утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что она поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают не приближаться к диким животным.

При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи. Также они сообщали, что источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Панголины - млекопитающие, покрытые крупными чешуями. Они живут в Африке и Азии, везде их популяция не очень велика. Панголины крайне популярны среди браконьеров в Азии, в Китае есть законы, ограничивающие их отлов. Китайские СМИ сравнивают стоимость чешуи панголинов на черном рынке со стоимостью серебра.

Высокие цены на чешую панголинов связаны с ее популярностью в китайской народной медицине. Лечить чешуей панголинов предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита.

Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.

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