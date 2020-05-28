Financial Times назвала Британию лидером по смертности от коронавируса в Европе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании самая высокая смертность от коронавируса в Европе, сообщила Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

В стране с недели, которая началась 13 марта, зарегистрировано на 59 537 смертей больше среднестатистического показателя, пишет газета. По ее оценке, это означает, что вирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион.

На этой стадии пандемии, это самый высокий уровень смертности среди стран, которые публикуют качественную статистику, отмечает издание. Также в Великобритании больше в сего в Европе абсолютно количество "дополнительных" смертей, по этому показателю ее обгоняют только США. FT ссылается на данные по коронавирусу только из 19 стран, в список попали все западноевропейские государства, тяжело пострадавшие от коронавируса.

В таких странах, как Германия и Норвегия, которые ввели ограничения на ранней стадии распространения вируса, количество "дополнительных" смертей намного ниже, чем в Великобритании, где правительство дольше медлило со введением локдауна, говорится в статье.

Представитель британского правительства заявил FT, что на такой стадии неправильно и преждевременно делать выводы и что при оценке "дополнительных" смерти нужно учитывать возраст умерших.

"Мы, конечно, проведет работу над ошибками в связи с нашими действиям против распространения вируса, но выводы должны базироваться на корректном международном исследовании, которое еще только будет проведено", - добавил он.

Газета отмечает, что не вошедшие в исследование Бразилия, Россия и Китай также понесли серьезный урон от коронавируса, но полагает, что в них показатели лучше, чем в Великобритании.