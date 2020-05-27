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Джонсон и глава ВОЗ согласились с важностью независимого расследования причин появления COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом подчеркнул важность проведения независимого расследования причин возникновения COVID-19.

"Премьер-министр и доктор Тедрос согласились с важностью независимого расследования причин вспышки коронавируса, чтобы мы могли извлечь уроки для предотвращения будущих пандемий", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Сообщается, что Джонсон также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"В обоих случаях премьер-министр заявил о поддержке Великобританией международных усилий по борьбе с коронавирусом, а также работы ООН и ВОЗ по координации глобальных ответных мер", - отмечается в пресс-релизе.

Глава ВОЗ и генсек ООН вновь заявили о своей поддержке проходящего в Великобритании 4 июня Глобального саммита по вакцинам, который соберет жизненно важные средства для спасения жизней миллионов детей во всем мире.

Борис Джонсон Тедрос Гебрейесус ВОЗ Великобритания коронавирус COVID-19

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