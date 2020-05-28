Рынок акций РФ поднялся к закрытию к 2780п по индексу МосБиржи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг сохранил восходящий импульс на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19, а также наметившейся коррекции нефти вверх; индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам во главе с бумагами металлургов и Сбербанка на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2779,98 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1241,77 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 70,52 рубля (-0,49 рубля).

Выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+5,4%), Сбербанка (+3,3% и +3,8% "префы"), "АЛРОСА" (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), "Магнита" (+2,2%), "Яндекса" (+2,2%), "РусАла" (+2,2%), "Норникеля" (+2%), "Аэрофлота" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Ростелекома" (+1,5%), "Мечела" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%).

"Газпром нефть" (+0,6%) в первом квартале получила убыток в размере 14 млрд рублей из-за курсовых разниц и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть, сообщила в четверг компания.

В ходе телеконференции CFO компании Алексей Янкевич заверил, что "Газпром нефть" сможет обеспечить рост своих финансовых результатов, даже несмотря на падение добычи. Он также отметил, что компания гораздо лучше подготовлена к нынешнему кризису, чем в тот, который был в 2014 году: больше запас ликвидности, "значительно выше рублевая часть долга, что сокращает валютные риски в моменты ослабления рубля".

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-2,8%, до 0,18676 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию), также просели бумаги "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Башнефти" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,1% и +23,9% "префы"), ПАО "Северо-западное пароходство" (+21,2%), банка "Приморье" (+8,7%), "МРСК Сибири" (+7,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+7,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-12,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-4,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,2%), "ТГК-2" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,839 млрд рублей (из них 23,677 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Мнение аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки акций продолжают подниматься, игнорируя растущее напряжение в американо-китайских отношениях. В Европе рассчитывают на программы экономической поддержки, а в России вновь актуальны дивидендные истории. Совет директоров "ОГК-2" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,0544445744 рубля на акцию, или 50% от прибыли по МСФО. В "Мосэнерго" также рекомендованы дивиденды в размере 0,12075 рублей на бумагу (в сумме также 50% прибыли по МСФО). В "ТГК-2" решили рекомендовать отказаться от дивидендов.

Рубль вернулся к укреплению в отличие от коллег по сырьевому цеху. В четверг завершается налоговый период выплатой налога на прибыль, что может обуславливать повышенный спрос на рубли. Также в стратегическом плане ухудшение отношений США и КНР способно вновь привести к росту товарооборота РФ и КНР, как это было в период острой фазы торговой войны. Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, курс может вернуться в диапазон 71-72 руб./$1, считает аналитик.

Европейские индексы демонстрировали осторожный рост. Отягчающим моментом дня стало то, что Съезд народных депутатов в КНР все же одобрил применение закона о национальной безопасности в Гонконге. Также ожидаются заявления от Трампа, который обещал жесткий ответ на действия Пекина.

Нефть остается заложником как негативных ожиданий в отношениях США-Китай, так и статистики из США. Падение ВВП США в I квартале составило 5% по сравнению с предыдущей оценкой 4,8%. Ухудшение отношений США и КНР может создать благоприятные условия для увеличения российского экспорта как в Китай, так и в США, как это уже происходило в период обострения торговой войны между ними, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где Brent закрепилась ниже $35 за баррель; с другой стороны, поддержку рынок получил со стороны западных площадок.

В целом "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу МосБиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж, считает аналитик.

Зарубежные рынки

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%) на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и превысил 3050 пунктов).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 2,123 млн человек, при прогнозах на уровне 2,1 млн.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вышедшая вечером в четверг статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 7,93 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,2-1,9 млн баррелей. Также больше ожиданий увеличились запасы дистиллятов, однако сократились резервы бензина при прогнозах роста.

Первая реакция нефти на статистику в целом оказалась нейтральной, но затем цены начали восстанавливаться; цена Brent к 18:50 по московскому времени оказалась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,05 за баррель (+0,9% и -4% накануне), июльская цена WTI - $33,23 за баррель (+1,3% и -4,5% в среду).

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.