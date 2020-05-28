СМИ сообщили о массовых протестах в Тунисе из-за безработицы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В городах Туниса сотни людей устроили протесты с требованием предоставить им рабочие места на фоне двухмесячного экономического кризиса, сообщили в четверг региональные СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, на юге города Гафса выпускники вузов собрались у здания администрации города, выкрикивая: "Нам нужны рабочие места". Сотни других демонстрантов вышли на улицы в городах Хаджиб-Эль-Аюн и Сиди-Бузид.

Менее масштабные протесты вспыхнули в городах Беджа, Кассерин, Тозеур и Сфакс.

По официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет 15,3%.

В мае правительство страны начало отменять карантинные ограничения и запреты на передвижение и работу предприятий. Это позволило вернуться на работу порядка 75% сотрудников государственных учреждений.

В то же время ожидается, что в этом году экономика страны сократится на 4,3%, что является самым резким падением более чем за 60 лет.

Министр туризма и ремесел Туниса Мохаммед аль Туми заявил, что страна будет готова открыть границы и начать принимать иностранных туристов с конца июня. Об этом сообщили в национальном офисе по туризму Туниса в России. Для восстановления отрасли министерство туризма страны внедрило лейбл Ready and Safe, который должны получать все туристические объекты.

"Для того, чтобы получить этот лейбл, необходимо в обязательном порядке применять внутренние санитарные протоколы, соответствующие рекомендациям ВОЗ. Эти стандарты одинаковы для всех участников туристической отрасли", - рассказали в офисе.

Тунисские отели смогут открыться 4 июня. В этот же период будет восстановлено передвижение между регионами страны, чтобы привлечь внутренних туристов.

На 28 мая в Тунисе подтверждено 1068 случаев заражения COVID-19, 48 заболевших умерли.