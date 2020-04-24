В РСТ ожидают открытия курортов Туниса с середины мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Туниса решило с 4 мая постепенно снимать связанные с коронавирусом ограничения, курорты и отели страны могут начать прием иностранных туристов уже в середине месяца, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что Тунис 13 марта одним из первых прекратил авиасообщение с другими странами и принял все необходимые меры профилактики до начала апреля.

"С момента начала профилактики зарегистрировано всего 900 случаев заражения коронавирусом, за последние недели количество зараженных снизилось, а в некоторых городах не было зафиксировано ни одного случая заболевания", - сказала Тюрина.

Правительство Туниса подготовит протокол по санитарной безопасности туризма, в котором пропишет меры по защите иностранцев по всей цепочке их передвижения по стране - в аэропортах, портах, на сухопутных погранпостах, в транспорте, отелях и учреждениях общепита, рассказала пресс-секретарь РСТ. По ее сведениям, несмотря на снятие ряд ограничений в Тунисе будут сохраняться требования по соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

"Как считают представители туротрасли страны, к середине мая курорты и отели будут готовы к приему иностранных туристов. Но для возобновления полетов в страну недостаточно готовности курортов принять туристов. До тех пор, пока не будет возобновлено авиасообщение, россияне не смогут летать за границу", - добавила Тюрина.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранных туристов, что на 13,6 больше, чем в 2018 году. Россия заняла по турпотоку второе место после Франции: 635 000 россиян посетило страну.