Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Тунис объявил режим общенациональной самоизоляции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Туниса Каис Саид объявил о круглосуточной общенациональной самоизоляции жителей для борьбы с распространением в стране нового коронавируса, сообщает в пятницу ливанское издание The Daily Star.

Как долго продлится такой режим, пока неизвестно.

Решение принято на фоне роста числа зараженных COVID-19.

Всего в стране на данный момент зарегистрировано 54 случая заражения новым коронавирусом, один пациент с вирусом умер, двое полностью выздоровели.

Ранее Тунис закрыл границы и ввел комендантский час с шести вечера до шести утра местного времени.

Тунис

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 марта

Несколько сенаторов в США успели продать акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов в США успели продать акции до обвала бирж из-за коронавируса

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

США приостановят выдачу виз по всему миру

США приостановят выдачу виз по всему миру

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Власти Китая вторые сутки не обнаружили новых заразившихся коронавирусом

Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');