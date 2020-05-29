Пашинян предупредил о риске "итальянского сценария" с коронавирусом в Армении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По расчету (числа зараженных - ИФ) на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России и при продолжении этих темпов достигнем показателей Италии", - сказал Пашинян на брифинге в пятницу.

По его словам, причина распространения вируса - в несоблюдении противоэпидемиологических норм. "Необходимо обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - отметил премьер Армении.

Несколько дней назад Пашинян говорил, что в стране сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и что Армения фактически столкнулась со второй волной коронавируса.

По данным на 29 мая, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 8 676 (+460 за сутки). За сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в стране после заражения достигло 165 человек.

Из них 120 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 45 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке оперштаба. Выздоровели после коронавируса в Армении 3 297 человек (+10 за сутки).

В республике до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).