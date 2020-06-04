Пашинян заявил, что медики в Армении не справляются с наплывом больных COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 697 человек, врачи не в состоянии своевременно госпитализировать всех, кто нуждается в интенсивной терапии, заявил в четверг премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас плохие новости. За день выявлено 697 новых случаев. Скончались шесть человек от коронавируса и еще девять пациентов с коронавирусом, но смерть наступила по иной причине", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, 75% переносят болезнь бессимптомно, однако остальным 25% нужна госпитализация и интенсивная терапия, медики в этих условиях работают на пределе возможностей.

"Сейчас уже создалась ситуация, когда медслужбы не в состоянии своевременно осуществлять госпитализацию. Я также думаю, что в стране есть около 30 тысяч бессимптомных больных, которые не знают, что заражены, - отметил Пашинян.

Накануне, 3 июня, глава армянского правительства заявил в соцсети, что "провел очень жесткий разговор и с главой полиции, и СНБ (Служба национальной безопасности - ИФ) из-за неверного представления масштаба проблемы и ситуации" с коронавирусом.

Со вторника, 2 июня, Пашинян, у которого также подтвержден коронавирус, публикует в своем фейсбуке фото и видео нарушений ограничений в Армении в рамках режима ЧП по коронавирусу. "То, что я увидел благодаря вам, это просто катастрофа", - сказал Пашинян.

"В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%", - заявил тогда премьер-министр Армении.

Вместе с тем единый информационный центр республики сообщает в четверг, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 221.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 244 человек. "Из них 176 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 68 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 468 человек (+14 за сутки).

Накануне, 3 июня, сообщалось о 515 заражениях и 15 летальных исходах за сутки. 2 июня за сутки в Армении было 517 заражений и 20 смертей.

В республике до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.