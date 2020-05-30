США планируют отправить в Тунис военных для противодействия России в регионе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на фоне обеспокоенности российской активностью в Ливии намерены использовать одну из своих бригад содействия силам безопасности в Тунисе, заявило в пятницу Африканское командование ВС США.

"Поскольку Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную озабоченность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается: "Мы рассматриваем с Тунисом новые способы решения взаимных проблем безопасности, включая использование нашей бригады содействия силам безопасности".

Ранее заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд заявил журналистам, что Россия перебрасывает в Ливию боевую авиацию, что подготовить себе плацдарм в этой стране.

Представители ЛНА и России официально опровергали сообщения о российских боевых самолетах в Ливии.