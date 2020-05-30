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МИД РФ отверг заявления США о "фальшивой" ливийской валюте, отпечатанной в России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - МИД России отверг заявление госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной $1,1 млрд партии "фальшивых" ливийских динаров, изготовленных российским "Госзнаком" для восточноливийского правительства.

"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу.

Как отметили в МИД РФ, "при этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики".

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В сообщении дипломатов отмечается, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время, действуют два Центральных банка.

Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью.

Как подчеркнули в МИД России, "таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления".

Ситуация в Ливии

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает маршал Халифа Хафтар, который командует Ливийской национальной армией (ЛНА) и с апреля 2019 года штурмует столицу.

США Ливия Мальта МИД РФ Госзнак

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