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Американский генерал заподозрил Россию в подготовке плацдарма в Ливии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия перебрасывает боевую авиацию в Ливию, что подготовить себе плацдарм в этой стране, считает заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.

"Поддержка Ливийской национальной армии (ЛНА) и Хафтара (командующий ЛНА Халифа Хафтар - ИФ) осуществляются не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе", - заявил военачальник небольшой группе журналистов.

Он вновь заявил, что Россия через Иран и Сирию перебросила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, которые ныне находятся на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, контролируемую ЛНА.

По его утверждению, истребители еще не принимали участия в боевых действиях, однако усиливают армию Хафтара, но они не смогут сыграть решающую роль в ливийской гражданкой войне.

Ранее представители ЛНА и России официально опровергли сообщения о российских боевых самолетах в Ливии.

США Россия Ливия

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