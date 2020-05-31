Космический корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon подошел к Международной космической станции (МКС) для предстоящей стыковки, сообщает НАСА.

По данным ведомства, корабль уже приблизился к МКС на расстояние 200 метров.

Отмечается, что стыковка планируется в 10:29 по времени Восточного побережья США (17:29 по Москве).

Как сообщалось, Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты НАСА Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида накануне.

Запуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.