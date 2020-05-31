Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 059 017+134 742

Космический корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon подошел к Международной космической станции (МКС) для предстоящей стыковки, сообщает НАСА.

По данным ведомства, корабль уже приблизился к МКС на расстояние 200 метров.

Отмечается, что стыковка планируется в 10:29 по времени Восточного побережья США (17:29 по Москве).

Как сообщалось, Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты НАСА Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида накануне.

Запуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

SpaceX впервые запустила корабль с астронавтами на борту

10
Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 годаЗапуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени)За ходом запуска наблюдал основатель компании Илон МаскАстронавты прибыли к стартовой площадке на автомобилях компании TeslaCrew Dragon доставляется на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которую разработала SpaceX. Первая ступень этой ракеты приземляется на плавучую платформу, и после посадки ее можно использовать снова.Астронавты Даглас Харли (на фото) и Роберт Бенкен неоднократно бывали в космосе. НАСА и SpaceX не сказали, сколько продлится экспедиция на МКС. Предположительно, не менее одного и не более четырех месяцев.За стартом ракеты Falcon 9 во Флориде наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк ПенсВ случае успеха Crew Dragon получит сертификат НАСА на регулярные коммерческие рейсы к МКС. С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, 27 мая, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен.SpaceX планирует возить на Crew Dragon космических туристов
Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года
США МКС НАСА Crew Dragon Falcon 9

Новости по теме

Новости

В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек

В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Корабль Crew Dragon с астронавтами вышел на орбиту

Стартовал первый за девять лет американский корабль с астронавтами

Стартовал первый за девять лет американский корабль с астронавтами

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

Губернатор Миннесоты объявил о первой в истории полной мобилизации Нацгвардии штата

МИД РФ отверг заявления США о "фальшивой" ливийской валюте, отпечатанной в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');