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Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома
Полицейские на фоне горящих автомобилей возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов возле Белого дома в Вашингтоне после того, как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами, сообщают местные СМИ.

Журналисты и другие пользователи твиттера делятся видеозаписями демонстраций из парка Лафайет, расположенного рядом с Белым домом, демонстрирующими пожары в этом районе.

Репортер Washington Post сообщил, что протестующие подожгли Церковь Святого Иоанна на площади Лафайет, но пламя удалось потушить. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен церкви, открытой в 1816 году.

Журналист Yahoo News Хантер Уокер сообщил, что полиция наступала на протестующих в парке Лафайет, обстреливая их слезоточивым газом и заставляя разойтись.

По словам другого журналиста, обстановка в Вашингтоне напоминает "зону военных действий".

Сообщается, что несколько человек получили ранения, когда полиция разгоняла протестующих.

Протесты в Вашингтоне стали частью многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая то рук полиции. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Вашингтон США Белый дом Джордж Флойд Миннеаполис

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