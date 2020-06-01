Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

Полицейские на фоне горящих автомобилей возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов возле Белого дома в Вашингтоне после того, как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами, сообщают местные СМИ.

Журналисты и другие пользователи твиттера делятся видеозаписями демонстраций из парка Лафайет, расположенного рядом с Белым домом, демонстрирующими пожары в этом районе.

This is 1 block from the White House in Lafayette Square & one of many fires set around the White House tonight. pic.twitter.com/qte6mH7Z9D — Chase Cain (@ChaseCainNBC) June 1, 2020

Репортер Washington Post сообщил, что протестующие подожгли Церковь Святого Иоанна на площади Лафайет, но пламя удалось потушить. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен церкви, открытой в 1816 году.

Журналист Yahoo News Хантер Уокер сообщил, что полиция наступала на протестующих в парке Лафайет, обстреливая их слезоточивым газом и заставляя разойтись.

По словам другого журналиста, обстановка в Вашингтоне напоминает "зону военных действий".

Сообщается, что несколько человек получили ранения, когда полиция разгоняла протестующих.

Протесты в Вашингтоне стали частью многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая то рук полиции. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.