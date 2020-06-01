Претендент на пост президента Белоруссии пожаловался в ЦИК на Лукашенко

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Претендующий на пост президента Белоруссии экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико подал в Центризбирком республики обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании действующим главой государства Александром Лукашенко.

Текст обращения опубликован на сайте потенциального кандидата в президенты. Бабарико просит ЦИК проверить известные ему факты нарушений в ходе избирательной кампании. В частности, участие администрации учреждений, организаций в сборе подписей для выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты.

В СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах в период с 25 по 31 мая появилось множество публикаций, подтверждающих нарушение ч. 10 ст. 61 Избирательного кодекса (ИК) Белоруссии в процессе сбора подписей для выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты, говорится в обращении.

"Согласно ч. 10 ст. 61 ИК РБ, участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи не допускаются. Все подписи избирателей, собранные с нарушением данного правила, считаются недостоверными согласно ч. 18 ст. 61 ИК РБ", - отмечается в заявлении Бабарико.

При этом потенциальный кандидат в президенты в доказательство своих слов приложил аудио- и видеоролики, скриншоты переписки в мессенджерах, а также ссылки на публикации в СМИ.

Также Бабарико просит ЦИК проверить нарушения законодательства о выборах при агитации при выдвижении Лукашенко в качестве кандидата в президенты. "Высказывания Лукашенко А.Г. о выборах, лицах, выдвигаемых кандидатами на должность президента Республики Беларусь, а также своих действиях после избрания президентом Республики Беларусь на очередной срок и тому подобные, безусловно являются агитацией", - сказано в обращении.

Кроме того, там отмечено, что согласно законодательству, в частности, запрещаются оскорбления и клевета в отношении кандидатов в президенты, запрещаются агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. В данной связи в обращении приведена цитата Лукашенко о том, что избирательная кампания Бабарико якобы финансируется из-за рубежа. "Распространенные сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико В.Д., и являются клеветой", - подчеркнуто в обращении.

"Также необходимо обратить внимание на другое высказывание Лукашенко А.Г.: "У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден". Принимая во внимание, что в качестве лиц, выдвигаемых в президенты, выступают как мужчины, так и женщины (10 мужчин и 4 женщины - ИФ), полагаю, что в настоящем высказывании содержится агитация против потенциальных кандидатов, основанная на гендерном принципе, предполагающая превосходство мужчин над женщинами", - сказано в обращении.

В завершение Бабарико просит ЦИК провести проверку всех изложенных в заявлении фактов и принять в случае выявлении нарушений соответствующие избирательному законодательству меры.

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.