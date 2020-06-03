Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Проголосовать за кандидата в президенты Белоруссии можно будет в Москве, Петербурге и Калининграде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России определены три избирательных участка для голосования на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года - в Москве, Калиниграде и Петербурге, сообщило белорусское посольство в Москве.

Участки будут работать в посольстве в Москве на Маросейке, в отделении посольства в Петербурге на улице Бонч-Бруевича и в отделении дипмиссиив Калининграде на улице Дмитрия Донского.

Выборы пройдут 9 августа 2020 года. Выдвинувшийся на очередной срок президент Александр Лукашенко пообещал до выборов сменить правительство.

Белоруссия Москва Калининград Петербург Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2
Пандемия коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,27 млн человек

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Пандемия коронавируса

Китай задерживал информацию о коронавирусе, несмотря на недовольство ВОЗ

Что случилось этой ночью: среда, 3 июня

Волна беспорядков в США

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона
Волна беспорядков в США

В США будут расследовать использование вертолетов для разгона протестующих в Вашингтоне

В Бразилии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса за сутки

В Бразилии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса за сутки
Волна беспорядков в США

Республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов

Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

Токаев заявил, что Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');