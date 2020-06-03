Проголосовать за кандидата в президенты Белоруссии можно будет в Москве, Петербурге и Калининграде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России определены три избирательных участка для голосования на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года - в Москве, Калиниграде и Петербурге, сообщило белорусское посольство в Москве.

Участки будут работать в посольстве в Москве на Маросейке, в отделении посольства в Петербурге на улице Бонч-Бруевича и в отделении дипмиссиив Калининграде на улице Дмитрия Донского.

Выборы пройдут 9 августа 2020 года. Выдвинувшийся на очередной срок президент Александр Лукашенко пообещал до выборов сменить правительство.