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Стороны ливийского конфликта согласились возобновить переговоры

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) Ливии и силы маршала Халифы Хафтара договорились возобновить диалог с целью добиться устойчивого прекращения огня в стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL).

В заявлении UNSMIL приветствовала согласие сторон "возобновить переговоры о прекращении огня и (приступить к - ИФ) соответствующим мерам по обеспечению безопасности".

В UNSMIL выразили надежду, что продолжение работы военной комиссии в формате "5+5" - пять представителей от ПНС и пять от Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара - приведет к временному прекращению огня, которое затем будет закреплено окончательно.

Также в Миссии призвали государства, поддерживающие стороны конфликта, уважать решение состоявшейся в январе в Берлине конференции по Ливии, участники которой договорились прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны и согласились соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию.

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Пока ни одна из сторон ливийского конфликта на заявление UNSMIL не отреагировала, уточняют СМИ.

СМИ напоминают, что военная комиссия по Ливии заседала в феврале, однако затем переговоры были прерваны.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года. Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

В мае формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА.

Ливия ООН

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