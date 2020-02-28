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Кофейни Starbucks в Китае возобновили работу из-за улучшения ситуации с коронавирусом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что сейчас на втором по величине для компании рынке работают 85% ее кофеен, связав это с улучшением обстановки в Китае. Количество новых случаев заражения в КНР снижается в последние дни, в то время как распространение эпидемии в других странах набирает обороты.

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За истекшие сутки в Китае было выявлено 327 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Это самый низкий показатель с 23 января.

"На фоне снижения числа новых заболевших в Китае мы видим ранние признаки восстановления ситуации в регионе", - написал Джонсон в письме, на которое ссылается The Wall Street Journal.

Starbucks в прошлом месяце сообщила о закрытии более половины из около 4,29 тыс. своих кофеен в Китае из-за вспышки коронавируса. Сейчас закрытыми остаются около 640 кофеен.

Ранее компания предупредила, что закрытие кофеен негативно скажется на результатах за второй финансовый квартал и весь текущий фингод.

Китай Starbucks

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