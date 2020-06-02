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В Конгрессе США оценили в 10 лет срок восстановления экономики после кризиса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и введенными в связи с ней ограничениями, свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

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Прогноз для экономики США на 2020-2030 годы, обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн ниже, чем ожидалось в январе текущего года, говорится в докладе, опубликованном CBO в ответ на запрос лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или $15,7 трлн, отмечают в CBO. Разница в показателях реального и номинального ВВП практически полностью отражает ожидаемое замедление инфляции в результате пандемии.

Согласно докладу, объем ВВП США не достигнет уровней, прогнозировавшихся CBO в январе, ранее четвертого квартала 2029 года.

Стимулирующие программы совокупным объемом $3,3 трлн, одобренные Конгрессом с марта этого года, лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий", ожидают в CBO.

"Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19", - отмечает главный экономист по рынкам США BofA Merrill Lynch Мишель Мейер.

"Потребуется длительное время для выздоровления. Этот болезненный экономический шок оставит рубцы", - говорит она.

Согласно майскому прогнозу CBO, ВВП США в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6% в годовом выражении. До начала пандемии прогнозировался рост на 2,2%.

Несмотря на ожидаемое возобновление экономического роста в следующем году, его темпы, вероятно, будут недостаточными, чтобы экономика США смогла быстро наверстать потери, понесенные в период кризиса. Разница между майскими и январскими прогнозами CBO "сходит на нет лишь к 2030 году", отмечается в докладе.

Хроника 27 января – 02 июня 2020 годаЭкономический кризис
США

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