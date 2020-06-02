В России за сутки коронавирус выявили у 8 863 человек

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 863 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

У 41,9% новых пациентов не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции

Суточный прирост в России с 18 мая держится примерно на одном уровне: от 8,3 тыс. до 9,2 - 9,4 тыс. Накануне в России было 9,0 тыс., до этого в воскресенье - 9,2 тыс., в субботу - 8,9 тыс. Темп прироста во вторник составил +2,14% - этот показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

Умерли в России за сутки 182 человека, общее число летальных исходов достигло 5 037. Если не считать 29 мая, когда показатель смертности был рекордным за все время (232), данные во вторник чуть выше средних значений за последнюю неделю (181 - 138). Смертность в России, как отмечали в Роспотребнадзоре, ожидаемо выросла после пиковых значений прироста новых случаев, которые пришлись на 3-13 мая (с самой высокой точкой 11 мая - 11 656).

Выписаны за сутки 11 108 человек, всего вылечившихся 186 985 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 719. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник продолжил расти и составил 1,02 (накануне равнялся единице). В России этот показатель вырос до 1,06 (в понедельник - 1,04). Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу заболевших. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (1,81 млн, +21,2 тыс.), на втором - Бразилия (526 тыс., +11,6 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 2 286 новых случаев COVID-19. Умер 71 пациент, выздоровели 6 030 человек.

Еще 732 новых случая COVID-19 выявлены в Московской области, 376 - в Санкт-Петербурге, 354 - в Нижегородской области, 292 - в Свердловской области, 253 - в Ростовской области, 210 - в Иркутской области, 150 - в Красноярском крае, 149 - в Ханты-Мансийском АО.

На Дагестан пришлись 132 новых случая, еще 119 случаев - в Волгоградской области, 113 - в Челябинской области, 110 - в Смоленской области, по 106 в Тульской, Новосибирской областях, 105 - в Ульяновской области. В остальных регионах России прирост заболеваемости не превышает 100.