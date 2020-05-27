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США призвали Россию и Турцию прекратить свои действия в Ливии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - России и Турции следует прекратить свои действия в Ливии, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы попросили все действующие стороны, то есть русских, турок и других, прекратить свои действия там. Мы хотим, чтобы Ливия была безопасной и стабильной", - сказал Хоффман в ходе пресс-конференции.

Представитель Пентагона утверждает, что русские направили в Ливию "примерно 14 военных истребителей".

Ранее Африканское командование вооруженных сил США заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки российских наемников, воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара против законных властей страны.

"Африканское командование США располагает данными, что Москва недавно разместила в Ливии истребители для поддержки частных военных компаний, спонсируемых российским государством", - говорилось в заявлении.

"Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии (ЛНA) против международно признанного правительства национального согласия. Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России после транзита через Сирию, где, по имеющимся данным, они были перекрашены для маскировки своего российского происхождения", - отмечает командование.

Между тем в комитете Госдумы по обороне назвали фейком заявление военных США о российских самолетах в Ливии. Информация о том, что России перебросила в Ливию боевую авиацию, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - сказал Красов.

США Россия Турция Ливия

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