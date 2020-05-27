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В Совфеде заявили, что российских военных в Ливии нет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия не направляла военных в Ливию, в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на это, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Российских военных никто без санкции президента РФ и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. Никаких запросов на это не было. Это попытка компрометации России на мировой арене", - заявил Джабаров "Интерфаксу", - комментируя заявления американских военных о том, что РФ направила в Ливию свои истребители для поддержки ЧВК "Вагнер".

По его словам, эти обвинения голословны.

"Мы - за мирное решение вопросов Ливии, чтобы все стороны сели за стол переговоров, а не пытались искать поддержку за рубежом и, опираясь на эту поддержку, пытались достичь своих целей", - сказал сенатор.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило, что Москва направила в Ливию транзитом через Сирию свои истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24 из состава Воздушно-космических сил РФ. Как утверждается, это сделано для поддержки российских наемников из ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия, ЛНA) против законных властей страны (правительство национального согласия).

"Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера", - заявило командование.

В комитете Госдумы по обороне накануне назвали фейком заявление военных США о российских самолетах в Ливии. Эту информацию опровергал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

7 мая "Би-би-си" сообщили о докладе ООН по Ливии. Организация впервые подтвердила сообщения об участии ЧВК "Вагнер" в этой стране. В докладе говорилось, что наемники ЧВК находятся в Ливии с октября 2018 года, речь шла о 800 - 1000 боевиках. Отмечалось, что среди них есть и авианаводчики.

РФ США Ливия

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