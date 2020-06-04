Дипломаты РФ потребовали срочно оказать стоматологическую помощь россиянину Ярошенко

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать незамедлительную медицинскую помощь отбывающему наказание в американской тюрьме россиянину Константину Ярошенко, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"У нас вызывает озабоченность состояние здоровья росгражданина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются", - заявил Антонов журналистам.

По его словам, в этой связи посольство направило соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг Ярошенко.

"Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь", - подчеркнул он.

Кроме того, Антонов вновь призывал местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах, в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США.

"Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями, - они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. Настало время решительных действий. Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян", - заявил Антонов.

Ранее Константин Ярошенко заявил о введении режима ЧП в тюрьме "Данбери", где, по его словам, многие заключенные имеют симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Как рассказывала его супруга, все блоки тюрьмы находятся на изоляции, питание доставляется напрямую в блоки.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

США находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом - в стране зафиксировано более 1,8 млн зарегистрированных случаев.