Жаловавшегося на симптомы COVID-19 летчика Ярошенко отправили на медобследование

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, был направлен на обследование после жалоб на симптомы коронавируса COVID-19, сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке в фейсбуке.

"В связи с информацией об ухудшении в штате Коннектикут санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обратились в федеральную тюрьму "Данбери" с запросом о состоянии здоровья летчика Ярошенко. В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Российские дипломаты ожидают, что обследование "будет произведено безотлагательно, и Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь".

В начале апреля Ярошенко сообщил о введении режима ЧП в тюрьме "Данбери", где, по его словам, уже около 70% заключенных имеют симптомы заражения коронавирусом.

"Сейчас в тюрьме все блоки находятся на изоляции, санчасть тоже закрыта. Константин говорит, что ощущение, как будто он тоже заразился, потому что повысилась температура и появился сухой кашель. Тест на коронавирус ему не сделали, говорит, что его делают только тем, у кого уже очень серьезные симптомы заражения", - рассказала его супруга Виктория Ярошенко "Интерфаксу".

17 апреля Генконсульство РФ в Нью-Йорке направило официальный запрос администрации "Дэнбери" с просьбой предоставить сведения о распространении в тюрьме коронавирусной инфекции и состоянии здоровья Ярошенко.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения по обвинению в попытке контрабанды наркотиков.