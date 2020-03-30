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Жена летчика Ярошенко сообщила о коронавирусе в тюрьме США, где он содержится

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Блоки с заключенными в тюрьме США, где отбывает наказание российский летчик Константин Ярошенко, закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщила "Интерфаксу" его супруга Виктория Ярошенко.

"В тюрьме уже есть подтвержденные случаи заражения, один из блоков полностью изолирован, тот в котором сидит Константин, находится на карантине. Они и в столовую есть не ходят, еду им доставляют прям в блоки, выходы на улицу на прогулку также запрещены", - сказала собеседник агентства.

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Она отметила, что Константин Ярошенко после нескольких недель болезни смог попасть в санчасть, где ему диагностировали ОРВИ, сейчас он чувствует себя удовлетворительно, но супруга опасается распространения коронавируса по всей тюрьме. "Если заражение началось, то оно по всей тюрьме пойдет", - предполагает она.

Ранее сообщалось, что осужденный в США летчик Ярошенко с симптомами простуды две недели не получает медпомощь в тюрьме. По словам его жены, это могло быть связано с тем, что весь медперсонал был направлен в город для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

США находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом - в стране зафиксировано около 143 тыс. инфицированных, почти 2,5 тыс. человек скончались.

США Константин Ярошенко

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