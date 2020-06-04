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Госсекретарь США провел закрытую встречу с китайскими диссидентами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В канун 31-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года госсекретарь США Майк Помпео встретился с группой китайских диссидентов - участников выступлений, бежавших в Соединенные Штаты, сообщил Госдеп.

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Встреча проходила в штаб-квартире Госдепа в закрытом режиме, ее детали и содержание беседы не разглашаются. В то же время в заявлении американского внешнеполитического ведомства по случаю годовщины говорится: "Мы скорбим о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к созданию правительства, защищающего права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство".

События 1989 года связаны с массовыми выступлениями в Пекине с требованием политических свобод на фоне проводимой в то время экономической реформы, предусматривавшей внедрение рыночных механизмов. Власти страны охарактеризовали выступления как попытку контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для его подавления.

Американские и другие западные СМИ, комментируя встречу Помпео с диссидентами, проводят аналогию событий на площади с заявлением президента Дональда Трампа о готовности использовать армию для подавления массовых выступлений в стране в связи с гибелью в результате действий полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Майк Помпео Госдеп США США Тяньаньмэнь Китай

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