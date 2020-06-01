В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь, сообщили Bloomberg организаторы акции. До сих пор она проходила ежегодно.

По словам организаторов, в полиции связали запрет со сложной эпидемиологической ситуацией и рисками для жизни и здоровья участников.

Акция пройдет онлайн.

Обычно эта церемония проходит 4 июня в Виктория-парке, в ней участвуют десятки тысяч человек.

4 июня 1989 года китайские власти применили силу для разгона студентов, которые начали протесты в апреле и выбрали площадь Тяньаньмэнь центром выступлений. На ней был разбит палаточный лагерь, а позднее установлены баррикады. 3 июня в Пекин вошли войска и военная техника, протестующих разогнали.

В конце мая председатель Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, на время прекратившихся в конце 2019 года на фоне пандемии.