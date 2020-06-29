Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

Китай введет визовые ограничения в отношении американских чиновников из-за Гонконга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В МИД Китая в понедельник сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Пекин призывает Вашингтон перестать вмешиваться в дела Гонконга. Он подчеркнул, что в случае, если США продолжат свою деятельность, Китай примет решительные ответные меры.

Протесты в Гонконге

Такое заявление сделано после того, как в конце прошлой недели госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за подрыв автономии Гонконга.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении действующих и бывших чиновников (КПК - ИФ), которые, предположительно, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга, гарантированной Объединенной китайско-британской декларацией 1984 года", - говорилось в заявлении госсекретаря.

Вашингтон осудил Пекин за невыполнение обязательств китайско-британской декларации, а также за оказание давления на власти Гонконга "с целью ареста продемократических активистов и дисквалификации на выборах кандидатов, выступающих за демократию".

В миреГоссекретарь США провел закрытую встречу с китайскими диссидентамиЧитать подробнее

США призвали Китай придерживаться обязательств, предусмотренных декларацией, в частности, обеспечить Гонконгу "высокую степень автономии", а также защиту прав человека и основных свобод, в том числе свободы выражения мнений и права на мирные собрания, со стороны закона.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Китай Чжао Лицзян США Гонконг Майк Помпео

Новости по теме

Новости

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных США

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс.

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником России

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');