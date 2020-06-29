Китай введет визовые ограничения в отношении американских чиновников из-за Гонконга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В МИД Китая в понедельник сообщили, что намерены ввести визовые ограничения в отношении отдельных американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Пекин призывает Вашингтон перестать вмешиваться в дела Гонконга. Он подчеркнул, что в случае, если США продолжат свою деятельность, Китай примет решительные ответные меры.

Такое заявление сделано после того, как в конце прошлой недели госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за подрыв автономии Гонконга.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении действующих и бывших чиновников (КПК - ИФ), которые, предположительно, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга, гарантированной Объединенной китайско-британской декларацией 1984 года", - говорилось в заявлении госсекретаря.

Вашингтон осудил Пекин за невыполнение обязательств китайско-британской декларации, а также за оказание давления на власти Гонконга "с целью ареста продемократических активистов и дисквалификации на выборах кандидатов, выступающих за демократию".

США призвали Китай придерживаться обязательств, предусмотренных декларацией, в частности, обеспечить Гонконгу "высокую степень автономии", а также защиту прав человека и основных свобод, в том числе свободы выражения мнений и права на мирные собрания, со стороны закона.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.