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Американские компании сократили зарплаты гендиректорам, но не бонусы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотни американских компаний сократили зарплаты своим гендиректорам в связи с пандемией, но мало у кого из них изменился размер вознаграждения в виде акций, который составляет основную часть компенсаций топ-менеджеров и стоимость которого зависит от фондового рынка, пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

Средний размер зарплат гендиректоров 400 крупнейших компаний, предоставивших данных о вознаграждениях руководства до конца мая, достиг $13,1 млн в 2019 году. Зарплата половины топ-менеджеров на 8% или больше, в то время как средний доход инвесторов достиг 30%, максимума за шесть лет, показал анализ, проведенный изданием

Однако в марте и апреле 2020 года компании сократили зарплату гендиректорам в связи с приостановкой операций из-за пандемии коронавируса, падением выручки и сокращением сотрудников. Почти 600 компаний, входящих в индекс Russell 3000, снизили размер зарплаты руководителям, по данным Conference Board, Semler Brossy и Esgauge Analytics.

Среди компаний, входящих в индекс S&P 500, базовую зарплату CEO сократили 102 фирмы по состоянию на 22 мая. Среди них Cummins, Walt Disney и McDonald's.

Треть этих компаний полностью приостановила выплату зарплат, тогда как около половины сократили ее размер на 50% или менее, показал отдельный анализ, проведенный консалтинговой компаний Compensation Advisory Partners. Большинство компаний сообщили, что зарплаты были сокращены на несколько месяцев, в то время как многие говорят, что меры будут действовать до конца года.

Базовая зарплата, как правило, составляла 8-10% от общего вознаграждения CEO компаний индекса S&P 500 за последнее десятилетие, свидетельствует анализ WSJ. Основная часть денежной компенсации приходится на годовые бонусы, в то время как подавляющая часть совокупной компенсации - на вознаграждение в виде акций. В 2019 году размер среднего вознаграждения в виде акций составлял около $8,2 млн, пишет газета.

Сокращения зарплат CEO по большей части является символическим шагом, сказал изданию директор Weinberg Center for Corporate Governance в Университете Делавэра Чарльз Элсон.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат МичиганОлимпия, штат ВашингтонСиэтл, штат ВашингтонИндианаполис, штат ИндианаНью-ЙоркОстин, штат ТехасМадисон, штат Висконсинштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияФриско, штат ТехасАннаполис, штат Мэрилендштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияМадисон, штат Висконсин
Ленсинг, штат Мичиган
Хроника 27 января – 04 июня 2020 годаЭкономический кризис
США коронавирус Cummins Walt Disney McDonald's

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