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Министры в Новой Зеландии сократят на 20% свои зарплаты из-за коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в среду заявила, что члены ее правительства решили урезать свои зарплаты на 20% на ближайшие полгода в знак солидарности с теми, кто пострадал от экономических последствий пандемии коронавируса.

Как отметила премьер на пресс-конференции, многие в Новой Зеландии потеряли работу, а зарплаты некоторых новозеландцев значительно уменьшились из-за нынешнего кризиса.

Кроме того, Ардерн указала, что наиболее высокопоставленные чиновники в ближайшее время лишатся ряда премий. Это не коснется большинства сотрудников, находящихся на госслужбе, таких как медперсонал.

"Многие сотрудники на госслужбе - это занятые в жизненно важной деятельности сотрудники, такие как медсестры, полицейские, специалисты в области здравоохранения", - добавила она.

Ранее Ардерн заявила, что решение о продлении или снятии ограничительных мер и действующего режима национальной ЧС, который был объявлен в конце марта, будет приниматься 20 апреля.

"Цифры выявленных заражений могут быть невысоки, но это не означает, что мы уже победили этот вирус", - сказала новозеландский премьер. "Мы осознаем необходимость запустить нашу экономику как можно скорее", - добавила она.

Хроника 27 января – 15 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Новая Зеландия Джасинда Ардерн коронавирус

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