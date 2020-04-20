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Disney отправил 100 000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Они будут получать только помощь от государства

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия Walt Disney с этой недели перестанет платить зарплату более чем 100 000 сотрудников, это почти половина штата компании, пишет Financial Times. Во Флориде и в Париже этих людей отправили в неоплачиваемый отпуск и они будут рассчитывать только на поддержку государства.

Экономический кризис

В США сотрудникам Disney предложено с 19 апреля подавать заявки на пособие от государства в размере $600 в неделю, которое предусмотрено программой поддержки компании в условиях коронавируса объемом $2 трлн. Компания пообещала сотрудникам сохранить полный соцпакет по медицинскому обслуживанию.

Штат Флорида предлагает безработным по $275 в неделю в течение 12 недель, это самое низкое пособие в США. Сотрудники парижского Disneyland могут рассчитывать, что Франция компенсирует им до 84% от оклада.

Disney несет убытки из-за закрытия отелей и парков развлечений по всему миру.

По оценкам аналитиков, Disney тратит на сотрудников примерно 45% от операционных расходов или около 33% от общих расходов. Как подсчитала аналитик JPMorgan Алексия Квадрани, отказ от выплат зарплат и другие сокращения расходов позволят компании экономить до $500 млн в месяц.

Топ-менеджеры Disney отказались от зарплат, чтобы помочь компании в этот кризис, но сохранят бонусы, которые составляют основную часть их доходов. Гендиректор студии Боб Чапек отказался от половины зарплаты, которая в 2020 году должна составить $2,5 млн. Его предшественник Боб Айгер отказался получать зарплату до конца года (всего он должен был получить $3 млн в год). В 2018 году бонусы Айгера составили $65,6 млн, в 2019 году - $47 млн, отмечает FT. Медианная зарплата в компании составляет $52 000.

В течение последнего месяца Disney реструктурировал долги и получил около $20 млн наличными, компания могла обойтись и без вынужденных неоплачиваемых отпусков для сотрудников, считает аналитик BTIG Рич Гринфилд. При этом он допускает, что решение компании может быть связано с тем, что она готовится к продолжительному закрытию парков и отелей.

В 2019 году Disney заработала на парках, развлекательных сервисах и сувенирной продукции почти $7 млрд, или почти половину своей операционной прибыли.

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Хроника 27 января – 20 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Walt Disney Company США Франция Париж Флорида коронавирус

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