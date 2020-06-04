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Меркель назвала неоднозначным политический стиль Трампа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что политический стиль президента США Дональда Трампа вызывает у нее смешанные чувства.

"Политический стиль (Трампа - ИФ) - очень неоднозначный", - заявила она в интервью телекомпании ZDF, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с протестами и беспорядками в США.

Говоря о своем стиле в политике, она заявила, что "пытается всех объединить и примирить". Она добавила, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда в США ужасной.

"Расизм - это ужасно. Общество в Соединенных Штатах очень поляризовано", - добавила канцлер ФРГ.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализовываться.

Ангела Меркель Дональд Трамп

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