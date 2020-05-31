Трамп вновь пообещал признать "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что леворадикальная организация "Антифа" будет признана террористической.

Об этом он написал в своем твиттере.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Как отмечает Fox News, Трамп ранее возложил на "Антифа" ответственность за беспорядки, возникшие в США после гибели чернокожего Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

По всей стране люди начали выходить на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки.

Летом 2019 года Трамп уже заявлял о намерении признать "Антифа" террористами. Тогда его идея прозвучала на фоне подготовки Портленда к крупнейшей в США за последние месяцы политической демонстрации.