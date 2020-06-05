Мадагаскарского министра уволили за предложение закупить детям леденцы на $2 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманана отправлен в отставку за предложение закупить для школьников леденцы на палочке на общую сумму более $2 млн, сообщает BBC News.

По его замыслу, этими конфетами дети должны были заедать горечь от травяного настоя с полынью Covid-Organics, которым предполагалось их лечить от коронавирусной инфекции.

Настой в стране еще не тестировали, Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что нет доказательств, что он помогает от болезни, однако министр уже подсчитал, что каждому школьнику полагается по три леденца.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина план министра не одобрил и его уволил.

При этом глава государства поддерживает использование Covid-Organics. Он считает, что в ВОЗ не верят в эффективность этого лекарства из предубеждений, только потому, что его изобрели и выпускают не в Европе. Национальная медицинская академия Мадагаскара, напротив, скептически относится к этому настою и предупреждает, что он может принести вред здоровью.

В стране официально подтверждено 975 случаев заражения коронавирусом, семь заболевших умерли.