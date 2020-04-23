На Мадагаскаре военные начали раздавать жителям отвар полыни от коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Военные на Мадагаскаре начали бесплатно раздавать жителям специальный травяной чай, целебные свойства которого ранее похвалил президент страны Андри Радзуэлина, сообщают франкоязычные СМИ.

Напиток, названный Covid Organics, изготовлен на основе полыни, которая, как отмечается, эффективна при лечении малярии, и других местных трав.

Состав чая разработали ученые Мадагаскарского института прикладных исследований для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Ранее президент страны вместе с министрами, дипломатами и журналистами посетили этот институт. В ходе визита Радзуэлина сообщил, что благодаря этому напитку уже удалось вылечить двух людей.

"Этот травяной чай дает результат через семь дней... С его помощью мы можем изменить историю всего мира", - отметил президент Мадагаскара.

Он также добавил, что сам лично выпьет его, "чтобы показать, что этот продукт лечит, а не убивает".

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, на Мадагаскаре за время пандемии зарегистрирован 121 случай заболевания. Информации о летальных исходах нет.