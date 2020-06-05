Казино в Монте-Карло открылось после карантина

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Всемирно известное казино в Монте-Карло открылось после трех месяцев карантина, сообщает Monaco Tribune.

Casino de Monte-Carlo будет работать с 14:00 до 2 ночи, Casino Café de Paris - с 10 утра до 2 ночи. Посетителям придется носить маски, при входе им будут мерить температуру, количество посетителей будет ограничено. Обстановка внутри реорганизована с учетом требований социального дистанцирования, у столов и автоматов будут установлены пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицироваться.

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