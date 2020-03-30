Заразившийся COVID-19 князь Монако пошел на поправку

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Князь Монако Альбер II, у которого ранее выявили коронавирус, чувствует себя лучше.

"Я чувствую себя лучшие и лучше, начинаю видеть свет в конце туннеля", - сказал князь Монако в эфире телеканала TF1. Он добавил, что "по-прежнему немного кашляет". Однако, по его словам, в остальном он чувствует себя хорошо.

Альбер II отметил, что даже не думал скрывать положительный результат теста на коронавирус. Он стал первым главой государства, объявившим о том, что заболел COVID-19.

По его словам, "объявить об этом в открытую было естественным для меня, я всегда действовал так".

"Нужно действовать как можно более транспарентно в отношении семьи, близких и людей, которые я встречал в предыдущие дни. Нужно позаботиться о себе как можно скорее и убедиться, есть ли симптомы или нет", - добавил он.

19 марта стало известно, что у Альбера II подтверждено заражение коронавирусом. Князь находится на карантине в своем дворце и продолжает там работать. Альбер II стал первым главой государства, заразившимся новым вирусом. При этом самого начала сообщалось, что никаких осложнений у него нет.

Ранее он рассказал, что его супруга и близнецы находятся в загородном поместье в Рок-Ажеле, тогда как он - на карантине в княжеском дворце, где продолжает работать.