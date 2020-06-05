Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.

По словам источников газеты, распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Один из собеседников газеты сообщил, что в администрации Трампа обсуждали такой шаг с сентября прошлого года. Это значит, что он не связан с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель лично участвовать в саммите "Большой Семерки", который пройдет в Вашингтоне в конце июня.

При этом вывод войск пройдет на фоне напряженности между странами, вызванного низкими военными расходами Германии.

Ранее Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению президента США, альянс неэффективен, а европейские союзники тратят недостаточно денег на оборону.