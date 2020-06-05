Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:22Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.

В миреСША сократит свой финансовый вклад в НАТОСША сократит свой финансовый вклад в НАТОЧитать подробнее

По словам источников газеты, распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Один из собеседников газеты сообщил, что в администрации Трампа обсуждали такой шаг с сентября прошлого года. Это значит, что он не связан с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель лично участвовать в саммите "Большой Семерки", который пройдет в Вашингтоне в конце июня.

При этом вывод войск пройдет на фоне напряженности между странами, вызванного низкими военными расходами Германии.

Ранее Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению президента США, альянс неэффективен, а европейские союзники тратят недостаточно денег на оборону.

США Германия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Что произошло за день: пятница, 5 июня

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Маск призвал "разделить" Amazon из-за отказа ритейлера продавать книгу о COVID-19

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');