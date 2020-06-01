В Минобороны заявили о первых со времен холодной войны учениях НАТО в Баренцевом море

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Силы НАТО активизировали свою военную деятельность в Арктике и отрабатывают в этом регионе перехват российских баллистических ракет, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Он сообщил, что впервые с момента окончания холодной войны, накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. Рудской рассказал, что в состав отряда входили три американских эсминца с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании.

"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской

Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике", - заявил начальник управления.