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Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В субботу тысячи людей в США вновь вышли на улицы на акции против полицейского насилия, начавшиеся после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, в Вашингтоне к протестующим присоединилась мэр округа Колумбия Мюриел Баузер, сообщает CNN.

Протесты проходят в Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии и других крупных американских городах. О беспорядках не сообщается.

Как отмечает Associated Press, в Вашингтоне акции практически непрерывно проходят всю неделю. Центром протеста стал Белый дом, который дополнительно укрепили новыми ограждениями, и ближайшие к нему районы. В субботу к протестующим присоединилась мэр округа Колумбия. В знак одобрения один из участников акции прокричал "Вице-президент Баузер", когда она проходила мимо.

Ранее мэр американской столицы призвала уличных художников написать желтой краской на участке 16-й улицы Вашингтона девиз протестующих "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"). Также Баузер распорядилась назвать этим лозунгом часть улицы, ведущей к Белому дому. Теперь она официально называется "площадь Black Lives Matter".

По оценкам Washington Post, на улицы города вышли более 10 тысяч человек. Протестующие приходили с маленькими детьми, а правоохранители стали почти незаметными, отмечает газета.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских несколько минут продолжал надавливать коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка нормализовалась. Так, в Вашингтоне в субботу отменили комендантский час, который действовал со среды.

Волна протестов в США

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Разбитая витрина магазина Dolce&Gabbana в Нью-Йорке
США Вашингтон Джордж Флойд

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