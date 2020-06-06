Российские специалисты прибыли на Куру для изучения неполадок на "Фрегате"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа специалистов НПО имени Лавочкина в субботу прибыла во Французскую Гвиану, где на космодроме Куру сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат", следует из данных Flightradar24.

Самолет Gulfstream G550 произвел посадку а аэропорту Кайенны, административной столицы Французской Гвианы в 23:00.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что 21 мая 2020 года французская сторона уведомила о том, что в месте хранения разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Куру во французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

Газета "Московский комсомолец" со ссылкой на "Роскосмос" сообщала, что проблемы с "Фрегатом" могут быть связаны с ложным срабатыванием сигнализации.

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

После этого "Роскосмос" за несколько рейсов вывез почти 300 своих сотрудников в Россию. Последними французскую Гвиану в конце апреля покинули девять специалистов "НПО Лавочкина", находившиеся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ". Они закончили необходимые работы и 24 апреля вылетели из аэропорта Кайенны.