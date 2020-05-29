На российском блоке "Фрегат" на космодроме Куру сработал сигнал об утечке окислителя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сигнализация системы обнаружения паров окислителя сработала на космодроме Куру во Французской Гвиане в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат".

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что информация об этом поступила от французской стороны 21 мая.

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во Французскую Гвиану", - сказали в "Роскосмосе"

Отмечается, что прибытие группы в Гвианский космический центр ожидается в первой декаде июня 2020 года. "Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - заявили в госкорпорации.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - заявляют в "Роскосмосе".

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

После этого "Роскосмос" за несколько рейсов вывез почти 300 своих сотрудников в Россию. Последними Французскую Гвиану в конце апреля покинули девять специалистов "НПО Лавочкина", находившиеся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ". Они закончили необходимые работы и 24 апреля вылетели из аэропорта Кайенны.