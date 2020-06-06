"Роскосмос" отверг версию проблем "Фрегата" на космодроме "Куру" из-за утечки топлива

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Проблемы с разгонным блоком (РБ) "Фрегат" на космодроме "Куру" во французской Гвиане могут быть связаны с ложным срабатыванием сигнализации, сообщила газета "Московский комсомолец" со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".

Там отметили, что перед отъездом с Куру было все топливо из баков в соответствии с инструкцией. "И "Союз", и "Фрегат" мы "слили", утечки быть не должно", - сообщила газета.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", 21 мая французская сторона уведомила, что в месте хранения "Фрегата" на космодроме "Куру" зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды. Не исключено, что срабатывание паровых датчиков было ложным", - сказали в "Роскосмосе", пишет МК.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу" о возможном вылете на "Куру" группы специалистов НПО имени Лавочкина 6 июня.

"Куру" не работает

Космодром "Куру", с которого осуществляются, в том числе, пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. После этого "Роскосмос" за несколько рейсов вывез почти 300 своих сотрудников в Россию.

Последними французскую Гвиану в конце апреля покинули девять специалистов "НПО Лавочкина", находившиеся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ". Они закончили необходимые работы и 24 апреля вылетели из аэропорта Кайенны.

Запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру из-за коронавируса перенесены на осень, сообщил в апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "