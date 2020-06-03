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Специалисты НПО Лавочкина вылетят на Куру 6 июня из-за сигнала о токсичной утечке на "Фрегате"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вылет группы специалистов НПО имени Лавочкина на космодром Куру во французской Гвиане, где сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат", состоится 6 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вылет чартерного рейса с техническими специалистами "НПО имени Лавочкина" из Москвы в Кайенну запланирован на 6 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что 21 мая 2020 года французская сторона уведомила о том, что в месте хранения разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Куру во французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во французскую Гвиану", - сказали в "Роскосмосе" 29 мая.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - заявляют в "Роскосмосе".

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

После этого "Роскосмос" за несколько рейсов вывез почти 300 своих сотрудников в Россию. Последними французскую Гвиану в конце апреля покинули девять специалистов "НПО Лавочкина", находившиеся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ". Они закончили необходимые работы и 24 апреля вылетели из аэропорта Кайенны.

Роскосмос Куру Фрегат

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