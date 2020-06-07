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В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма
Задержания на акции протеста в Берлине 6 июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 90 участников субботней акции протеста против расизма были задержаны в Берлине, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на данные полиции.

Как следует из сообщения, 28 офицеров полиции были ранены в городе, когда бутылки и камни были брошены из толпы, которая собралась в центре города, несмотря на требование полиции разойтись.

В Великобритании комиссар лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что 14 офицеров были ранены накануне во время столкновений с протестующими в центре Лондона после мирной демонстрации, в которой приняли участие десятки тысяч человек.

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Дик заявила, что нападения на полицейских были "шокирующими и абсолютно неприемлемыми". Столкновения вспыхнули вечером возле офиса премьера Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.

Во французском портовом городе Марселе в стычках с протестующими, которые бросали бутылки и камни, полиция применила слезоточивый и перцовый газы. В акции протеста участвовало более двух тысяч человек. Протесты прошли и в других французских городах, в том числе Париже.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Европа США Миннеаполис Джордж Флойд

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