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Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 на Западе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что США якобы располагают доказательствами действий Китая, направленных на препятствование создания на Западе вакцины от коронавируса.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он в интервью телеканалу BBC.

Пандемия коронавируса

По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку являются "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире". Он добавил, что если КНР и создаст вакцину раньше других, она не будет ею делиться.

Скотт, однако, не ответил на вопрос, какими доказательствами располагают Соединенные Штаты.

В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от COVID-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.

Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.

Хроника коронавируса. Июнь.

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