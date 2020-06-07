Глава правительства национального согласия Ливии Саррадж прилетит в Москву
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы вылетает в Москву, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabia со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее сообщалось, что вице-премьер ПНС в минувшую среду посетил Москву, где провел переговоры в МИД России.
Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 (7:00 по Москве).
Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Президент отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе, призвал к международной поддержке проекта и предложил ООН пригласить власти на западе и на востоке страны за стол переговоров.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.