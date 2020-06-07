Глава правительства национального согласия Ливии Саррадж прилетит в Москву

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы вылетает в Москву, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabia со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что вице-премьер ПНС в минувшую среду посетил Москву, где провел переговоры в МИД России.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 (7:00 по Москве).

Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Президент отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе, призвал к международной поддержке проекта и предложил ООН пригласить власти на западе и на востоке страны за стол переговоров.