Власти Лондона проверят памятники и названия улиц на связь с историей рабства

Сотрудник коммунальных служб стирает граффити на памятнике Черчиллю в Лондоне Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Лондона Садик Хан объявил во вторник, что в городе будет создана специальная комиссия для оценки актуальности памятников, объектов уличного искусства и названий улиц.

Он отметил в беседе с каналом Sky News, что акции под лозунгом Black Lives Matter привлекли внимание к тому, что многие памятники в Лондоне связаны с Викторианской эпохой. "Нам не следует увековечивать память людей, которые были рабовладельцами", - сказал Хан, добавив, что на улицах стоит отразить достижения всех, кому Лондон обязан тем, что у него есть.

Как сообщает BBC News, Хан считает, что пересмотру не подлежат памятники таким историческим фигурам, как Уинстон Черчилль. Он подчеркнул, что никто не был совершенен, и школьникам необходимо без прикрас рассказывать об известных людях.

Мэр Лондона не стал называть памятники, которые он считает сомнительными, но предложил создать несколько новых мемориалов. По его мнению, городу нужен памятник мигрантам, участвовавшим в восстановлении послевоенного Лондона, национальный музей рабства и мемориал, посвященный англо-сикхским войнам.

Ранее Лондоне протестующие нанесли граффити на памятник Уинстону Черчиллю и прикрепили к нему табличку, которая гласила, что политик был расистом.

В минувшую субботу на волне протестов жители Бристоля сбросили в реку памятник Эдварду Колстону - филантропу, который зарабатывал на работорговле.

На действия протестующих ответил уличный художник Бэнкси. В своем инстаграме он предложил способ примирить людей, которым нравился памятник Колстону, и тех, кто выступил против него. По ироничному замыслу художника, статую можно достать из воды, водрузить ее на постамент, обмотать вокруг нее канат и дополнить композицию статуями протестующих, которые пытаются повалить памятник.

Протесты были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в США. Беспорядки охватили Штаты, а затем выплеснулись за пределы страны. Во многих городах Европы люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против расизма и полицейского произвола.