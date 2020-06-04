Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Офицеру полиции Дереку Човину, которого уже обвинили в убийстве, обвинение ужесточили

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские прокуроры ужесточили обвинение бывшему полицейскому Дереку Човину по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, также обвиняемыми по делу стали трое его коллег, сообщает Asociated Press.

Волна беспорядков в США

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение Човину - именно он на видео давит коленом на шею Флойда - на убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Ранее его обвиняли в непреднамеренном убийстве третьей степени.

Троим коллегам Човина, присутствовавшим при задержании, предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар в твиттере назвала ужесточение обвинения Човину "еще одним важным шагом к правосудию".

На прошлой неделе все четверо полицейских, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов губернаторы ввели комендантский час, для противодействия демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Многие американские знаменитости выразили возмущение в связи со смертью Флойда. Более того, участников протестов поддержали и некоторые полицейские в США.

Протесты у Белого дома в США

10
США Миннеаполис Миннесота Джордж Флойд Дерек Човин

Новости по теме

Новости

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Лукашенко отправил в отставку правительство

Лукашенко отправил в отставку правительство

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Виртуальный саммит ЕС пройдет 19 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');